Live Napoli-Qarabag, pre partita: le ultime dai campi

16.00 - Giornata di forte pioggia e vento a Napoli, dove è stata diramata l'allerta gialla. Al Piccolo di Cercola è stato persino sospeso il match per alcuni minuti a causa delle intemperie, dunque si prospetta una serata non facile al Maradona dal punto di vista del meteo e quindi delle condizioni del terreno.

Le ultime sul Qarabag

Qurban Qurbanov schiererà il suo classico 4-2-3-1 potendo contare su quasi tutta la rosa a disposizione, l'unico assente dovrebbe essere Borges. In porta Kochalski, a guidare la difesa la coppia Mustafadaza-Medina, ai lati Silva e uno tra Bayramov e Jafarguliyev. In cabina di regia pronto Bicalho, insieme a lui Jankovic più di Montiel, che è appena rientrato da un infortunio. La batteria di trequartisti sarà formata da Andrade, Addai e Zoubir, che agiranno a supporto della punta Duran.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-3 con cui ha battuto l'Atalanta, considerando anche che l'emergenza a centrocampo non è rientrata: infatti Gilmour è ancora ai box, oltre ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa. Dunque, in porta Milinkovic-Savic, in difesa fiducia al terzetto Beukema-Rrahmani-Buongiorno, ma occhio a Juan Jesus che scalpita e potrebbe sostituire uno dei tre. In mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay, mentre sulle fasce tocca a capitan Di Lorenzo e a Olivera visto lo stop di Gutierrez. In attacco, allarme rientrato per Hojlund, ai suoi lati fiducia a Neres e Lang, insegue Politano.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e bentrovati nella diretta testuale di Napoli-Qarabag!