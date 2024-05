Napoli quasi fuori dall'Europa: alla squadra campione d'Italia non accade dal '97

Al netto dei due campionati interessati dalle vicende di Calciopoli, infatti, non accade addirittura dal 1996/1997.

Con la vittoria conquistata sull'Empoli, la Lazio è aritmeticamente qualificata alle competizioni europee della prossima stagione, con la Conference League come traguardo minimo. I biancocelesti, al momento settimi, possono essere superati soltanto dalla Fiorentina, che ha ancora quattro giornate da disputare, ma non dal Napoli.

Nel migliore dei casi, gli azzurri potranno infatti chiudere la stagione all'ottavo posto, che al momento vale l'accesso alla Conference League. Il sorpasso dei viola - che hanno un punto e due partite in meno rispetto alla squadra di Calzona - è però molto probabile e a quel punto al Napoli non resterebbe che tifare proprio per la Fiorentina e per l'Atalanta in Europa. Eventuali successi nelle finali di Atene e Dublino potrebbero infatti portare la Serie A ad avere dieci squadre nelle competizioni europee della prossima stagione.

Il mancato accesso del Napoli, campione d'Italia in carica, alle competizioni UEFA, farebbe del resto la storia recente del massimo campionato italiano. Al netto dei due campionati interessati dalle vicende di Calciopoli, infatti, non accade addirittura dal 1996/1997 che la squadra "scudettata" chiuda fuori dall'Europa, mentre nel 1999 la Juventus centrò almeno l'Intertoto, poi vinta. In quel caso fu il Milan, che chiuse addirittura all'undicesimo posto. Il Napoli potrebbe anche non peggiorare questo piazzamento - oltre alla Fiorentina, dovrebbero superarlo anche Torino e Monza - ma potrebbe riproporre il precedente.