Foto Napoli-Roma, coreografia e striscione per Ciro Esposito: "In eterno la tua Curva ti rende omaggio!"

vedi letture

Ieri Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli ferito a morte in un agguato nel pre-partita della finale di Coppa Italia 2014 tra Napoli e Fiorentina, avrebbe compiuto 40 anni.

Per l'occasione gli Ultras della Curva B hanno dedicato una coreografia e uno striscione in sua memoria, esposto all'inizio del derby del Sole tra Napoli e Roma al Maradona. "Fiero e leale sventola il tuo coraggio... In eterno la tua curva ti rende omaggio!".