Napoli-Salernitana, Repubblica: "Prende corpo l'ipotesi domenica alle 17"

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale

L'edizione online de La Repubblica dà nuovi aggiornamenti in merito al sempre più probabile spostamento di Napoli-Salernitana a domenica. Secondo il quotidiano, la partita potrebbe essere disputata alle 17 e non alle 15. "Si tratta di una valutazione qualificata, solo teoricamente non vincolante, che ora sarà inviata al prefetto Claudio Palomba che in un documento inviato all'Osservatorio ha già messo nero su bianco l'ipotesi di rinviare di un giorno il derby per motivi di ordine pubblico", si legge.