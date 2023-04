Napoli-Salernitana, Sky conferma: domani si decide sul rinvio

Si saprà domani se ci sarà il cambio di data del derby campano tra Napoli e Salernitana al Maradona.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Si saprà domani se ci sarà il cambio di data del derby campano tra Napoli e Salernitana al Maradona. Sarà il Cams, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a decidere sulla richiesta di spostare Napoli-Salernitana da sabato 29 alle 15 a domenica 30 alle 12.30, in contemporanea con Inter-Lazio. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha esaminato oggi il caso ed ha passato la palla al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che si riunirà nella giornata di domani. Ieri in una riunione cui hanno partecipato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano ed il presidente del club Aurelio De Laurentiis, è emersa la richiesta di spostare il match per contenere in una sola giornata i festeggiamenti e l'entusiasmo dei tifosi per l'eventuale scudetto. A riportarlo è Sky Sport.