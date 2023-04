Napoli-Salernitana, pressing sulla Lega per spostare la partita: novità nelle prossime ore

Nelle prossime ore sono attese novità in merito al possibile spostamento della gara del Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

E' attualmente in calendario per sabato 29 aprile alle ore 15:00, ma secondo quanto riportato di Sportitalia, c’è un continuo pressing sulla Lega Serie A per spostare Napoli-Salernitana in contemporanea con Inter-Lazio. In caso di successo della banda di Spalletti, infatti, qualora la Lazio, seconda in classifica, non riuscisse a vincere a San Siro, ecco che la festa scudetto sarebbe realtà. Nelle prossime ore sono attese novità in merito al possibile spostamento della gara del Maradona.