Napoli-Salernitana, probabili formazioni Tmw: Spalletti con i 'titolarissimi'

Gli azzurri si preparano al derby contro la Salernitana e Luciano Spalletti sembrerebbe intenzionato a mandare in campo l'undici migliore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica il Napoli potrebbe conquistare aritmeticamente lo Scudetto. Gli azzurri si preparano al derby contro la Salernitana e Luciano Spalletti sembrerebbe intenzionato a mandare in campo l'undici migliore. Di seguito le ultime di formazione direttamente da Tuttomercatoweb.com.

Come arriva il Napoli

Il Napoli si prepara con grande entusiasmo a vivere il match che potrebbe regalare l’aritmetica dello scudetto alla squadra di Spalletti. Per il match contro la Salernitana recupera Simeone, mentre Politano è ancora in dubbio ma potrebbe rientrare nella lista dei convocati. Out, invece, Mario Rui. Nel 4-3-3 dei partenopei Meret tra i pali, con difesa a quattro schierata da destra verso sinistra con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. In mezzo Zielinski dovrebbe ritrovare una maglia da titolare affiancandosi a Lobotka e Anguissa, mentre in attacco confermato il tridente Lozano-Kvaratskhelia-Osimhen.

Come arriva la Salernitana

Salernitana, squadra che vince... si cambia. A Napoli il tecnico Paulo Sousa potrebbe affidare la corsia di destra a Mazzocchi riportando Kastanos sulla trequarti al fianco di Candreva e alle spalle di Dia per un più accorto 3-4-2-1. Il sacrificato sarebbe Botheim. In mediana certi di una maglia Coulibaly e Vilhena, con Bradaric intoccabile a sinistra. In difesa pienamente recuperati Gyomber e Pirola, per la terza maglia ballottaggio tra Troost-Ekong e Daniliuc con quest'ultimo leggermente favorito.