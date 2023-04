Napoli-Salernitana slitta? Possibile solo con un'ordinanza. DAZN non sarebbe contenta

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gazzetta.it fa il punto sulla possibilità di far slittare Napoli-Salernitana da sabato a domenica dopo le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. In via Rossellini per il momento non hanno intenzione di modificare il calendario concordato con i broadcaster DAZN e Sky. Ma la situazione potrebbe cambiare dovesse arrivare un'ordinanza: se infatti il Prefetto di Napoli chiederà uno spostamento per motivi di ordine pubblico, a quel punto la Lega interverrà e la variazione al calendario non riguarderà solo la prossima giornata ma anche quella successiva, con Udinese-Napoli che slitterebbe da martedì 2 a mercoledì 3 maggio.