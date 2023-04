Napoli-Salernitana, vertice in corso in prefettura: la posizione del club

Arrivano smentite sulla possibilità che il match, in programma sabato 29, venga fatto giocare in contemporanea con Inter-Lazio

Vertice in corso in Prefettura relativo a Napoli-Salernitana. L'incontro, come racconta Radio Marte, è stato anticipato ad oggi e la discussione verte sull'organizzazione dal punto di vista della sicurezza. Arrivano smentite sulla possibilità che il match, in programma sabato 29, venga fatto giocare in contemporanea con Inter-Lazio di domenica alle 12:30.

Il Napoli non ha mai chiesto uno spostamento, idea nata principalmente da qualche consigliere comunale e non dal club azzurro.