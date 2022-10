Napoli-Sassuolo, ADL non sarà presente al Maradona: il motivo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non sarà presente domani allo stadio Maradona in occasione della gara tra Napoli e Sassuolo

TuttoNapoli.net

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non sarà presente domani allo stadio Maradona in occasione della gara tra Napoli e Sassuolo. Dopo la gara di Champions con i Rangers, il patron azzurro è volato negli Stati Uniti. Come riporta l’edizione online de Il Mattino, è stato a Washington per partecipare al Board della Niaf (la fondazione italo-americana), dove è stato accolto dal professore Antonio Giordano, oncologo della Temple University di Philadelphia. Il rientro in italia di De Laurentiis è fissato a metà novembre e dunque seguirà negli Usa anche le prossime partite degli azzurri.