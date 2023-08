Napoli-Sassuolo, i campioni d'Italia devono sfatare il tabù dei primi tempi: lo strano dato

Il Napoli, questa sera contro il Sassuolo, fa il suo esordio allo Stadio Diego Armando Maradona con lo scudetto sul petto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli, questa sera contro il Sassuolo, fa il suo esordio allo Stadio Diego Armando Maradona con lo scudetto sul petto. Nonostante i tantissimi record frantumati nella passata stagione, i campioni d'Italia sono reduci da una stranissima sequenza negativa: non segnano infatti nel primo tempo di partite casalinghe di Serie A da oltre 6 mesi. Nelle 10 partite del girone di ritorno disputate dal Napoli al Maradona, gli azzurri sono andati in rete nella prima frazione solamente nelle prime due: lo spettacolare gol di Osimhen contro la Roma (controllo di petto, palleggio col ginocchio e botta sotto la traversa) e la rete di Kvaratskhelia (nel giorno del suo compleanno) contro la Cremonese. Da allora sono state addirittura 8 le gare nelle quali gli azzurri non sono riusciti ad andare in gol nei primi 45 minuti. 7 di questi 8 primi tempi sono terminati con il punteggio di 0-0 (in 4 circostanze il Napoli ha poi vinto il match nella ripresa). Unica eccezione il ko deludente per 0-4 contro il Milan, con la squadra di Pioli in vantaggio di due reti già al termine della prima frazione.

Per sfatare il tabù c'è il Sassuolo. La squadra di Dionisi nelle ultime due stagioni alla fine del primo tempo era sotto 3-0 (finale 4-0) lo scorso anno e nel campionato precedente addirittura 4-0 nei primi 21' (finale 6-1).