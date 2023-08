Napoli-Sassuolo, il Maradona non è sold-out ma diversi settori sono in esaurimento

La caccia al biglietto dopo i primi giorni sembra esserci un po' affievolita, ma il Maradona dovrebbe presentare domani comunque un buon colpo d'occhio

La caccia al biglietto per Napoli-Sassuolo dopo i primi giorni sembra esserci un po' affievolita, ma il Maradona dovrebbe presentare domani comunque un buon colpo d'occhio. Esaurite le Curve superiori in poche ore, restano disponibilità di biglietti un po' in tutti gli altri settori: poche decine nei Distinti e nella Curva B inferiore, diverse centinaia per Distinti inferiori, Curva A inferiore e Tribune. La giornata di oggi sarà sicuramente decisiva per arrivare all'esaurimento di ulteriori settori.

