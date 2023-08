Napoli-Sassuolo, ultime di formazione Sky: Mario Rui torna dal 1'

I campioni d'Italia del Napoli torneranno in campo stasera, ore 20.45, al Maradona contro il Sassuolo per la seconda giornata di campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I campioni d'Italia del Napoli torneranno in campo stasera, ore 20.45, al Maradona contro il Sassuolo per la seconda giornata di campionato. Ancora 4-3-3 per Rudi Garcia che avrà a disposizione Kvaratskhelia e Anguissa. In difesa dovrebbe tornare Mario Rui dal primo minuto, al posto di Olivera. Queste le ultime di formazioni riportate da Sky Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.