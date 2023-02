Napoli scudettato come nel 1987? Allora c'è una data in cui potrà vincere ufficialmente

Con il pareggio di ieri sera dell'Inter a Marassi il Napoli è scappato a +15 sulla seconda in classifica

Con il pareggio di ieri sera dell'Inter a Marassi il Napoli è scappato a +15 sulla seconda in classifica. Un dato clamoroso a questo punto della stagione, un record che lancia verso il terzo scudetto della sua storia la squadra di Spalletti, aritmeticamente a 12 vittorie dalla festa con 16 giornate da giocare. Ormai non è più ‘se’, ma ‘quando’ arriverà il titolo e molti in città iniziano a cerchiare in rosso sul calendario una data in particolare: il 7 maggio, quando al Maradona arriverà la Fiorentina, e il motivo oltre che nel vantaggio rassicurante sulle inseguitrici sta soprattutto nella… cabala. Lo scrive Sportmediaset.