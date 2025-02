Napoli-Udinese 1-1, le pagelle: che pasticcio sul gol! Lobo e Anguissa male, cambi non pervenuti

Meret 6,5 - Errore in avvio che regala un corner agli ospiti. Attento sul tiro di Thauvin. Bravissimo su Ellelenkamp.

Di Lorenzo 6 - Subito propositivo, bravo a contrastare Lucca su una mischia in area. Va in difficoltà come tutti.

Rrahmani 6 - Deve tenere botta alla fisicità di Lucca e non è semplice:

Juan Jesus 5,5 - Si mette ad impostare con lanci precisi. trova molto anticipi, sbaglia sul gol con Meret che ti chiama la palla.

Mazzocchi 5 - Sbaglia diversi palloni, sfortunato sul gol. Va in confusione e sbaglia davvero troppo.

Anguissa 5- Impreciso e poco presente. Mai veramente in partita. Dal 70’ Raspadori 5 -. Non incide.

Lobotka 5- Si trova circondato e spesso viene scavalcato dalla manovra. Sbaglia tanto, come poche volte visto. Dall’80 Gilmour sv -

McTominay 6,5 - Trova l’inserimento giusto in avvio ma non angola il colpo di testa. Sbaglia un gol fatto, ma si fa perdonare pochi minuti dopo. Unico a non mollare.

David Neres 6 - Pochi palloni in avvio, al 23’ prima giocata illuminante per Politano che spreca. Non demerita ma è solo. Dall’87 Okafor sv.

Politano 5,5 - Sua la prima occasione del Napoli: sinistro che scalda i pugni di Sava. Dal 70 Ngonge 4,5 - Entra con indolenza.

Lukaku 5 - Pochi palloni giocabili ma anche poca vivacità . Esce quando probabilmente la partita aveva più bisogno di lui. Dal 70’ Simeone 5,5 - Non trova occasioni.

Conte 6 - Una partita difficile, prova ad affidarsi ai cambi ma senza successo.