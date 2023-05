Napoli-Udinese in streaming al Maradona: disposto divieto di vendita bevande, i dettagli

Tre ore prima dell’evento e fino a due ore successive al termine dello stesso, è stato disposto il divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo)

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione del live streaming dell’incontro di calcio “Udinese/Napoli”, che avrà luogo in data giovedì 4 maggio 2023 alle 20.45, presso lo stadio Diego Armando Maradona, tre ore prima dell’evento e fino a due ore successive al termine dello stesso, è stato disposto il divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio e presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti aree: da via Cinthia altezza via Terracina – via Leopardi – via A.

Doria – viale Augusto fino a piazza Italia – via Giulio Cesare fino a piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra D’Oltremare – l’intero piazzale Tecchio – largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l’Ospedale San Paolo.