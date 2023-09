Napoli-Udinese, la vendita (con fidelity) partita bene: già esaurite le Curve superiori

Partita a buon ritmo dalle 12 la vendita dei biglietti per Napoli-Udinese, in questa prima fase solo per i possessori di fidelity e con sconti in ogni reparto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Partita a buon ritmo venerdì la vendita dei biglietti per Napoli-Udinese, in questa prima fase solo per i possessori di fidelity e con sconti in ogni reparto. Già esaurite le Curve superiori e restano poche migliaia di biglietti di Distinti superiori e Tribune. Settore - Prelazione Fidelity - Vendita Libera CURVE INFERIORI 14€ 20 € CURVE SUPERIORI 30€ 35 € DISTINTI INFERIORI 40€ 45 € DISTINTI SUPERIORI 50€ 60 € TRIBUNA NISIDA 65€ 75 € TRIBUNA POSILLIPO 100€ 110 €