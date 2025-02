Live Napoli-Udinese: segui la diretta testuale su Tuttonapoli

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 24ª giornata di Serie A contro l'Udinese di Kosta Runjaic. Gli azzurri sono reduci dal pareggio contro la Roma, ma in settimana l'Inter ha perso il recupero a Firenze e quindi c'è la possibilità consolidare il primato in classifica o persino allungare per mettere pressione ai rivali che affronteranno di nuovo i viola. I friulani dalla loro stanno conducendo un buon campionato: con il tecnico tedesco si trovano al decimo posto che li tiene tranquilli, lontani dalla zona retrocessione, ed hanno già dimostrato personalità in diverse trasferte contro le grandi squadre.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte verso la conferma dell'undici visto a Roma, infatti Olivera sarà out per un po' e Buongiorno non è ancora al meglio. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l'attacco, con il nuovo arrivato Okafor pronto a subentrare.

Le ultime sulla Roma

Kosta Runjaic si affiderà al 3-5-2 per questa sfida. Tra i pali Sava, linea difensiva composta da Bijol al centro con ai lati Kristensen e Solet. Sugli esterni di centrocampo Rui Modesto è in pole su Ekkelenkamp e Zemura, dall'altro Kamara; in mezzo Karlstrom coadiuvato da Lovric e Payero. In attacco, Sanchez verso l'esclusione: toccherà al tandem Thauvin-Lucca. Assente Davis per infortunio, come annunciato da Runjaic, out anche Okoye e Touré.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 9 febbraio ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic

Ballottaggi: Rui Modesto-Ekkelenkamp 55-45%, Rui Modesto-Zemura 55-45%

Indisponibili: Okoye, Touré, Davis

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 60-60%

Indisponibili: Olivera

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amici ed amiche di Tuttonapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Udinese, gara valevole per la 24esima giornata di SerieA.