Napoli-Udinese, ultime di formazione Sky: Meret confermato titolare, un solo dubbio per Conte

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Confermato il 3-4-2-1 con Alex Meret tra i pali. In difesa dovrebbe tornare titolare Giovanni Di Lorenzo, che prenderà il posto di Beukema nella linea a tre.

La redazione di Sky Sport ha diffuso gli ultimi aggiornamenti sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese, sfida in programma alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria contro il Pisa e la qualificazione matematica alla prossima Champions League, Antonio Conte sembra orientato a confermare quasi interamente l’undici visto nell’ultima giornata.

Di Lorenzo torna nella difesa a tre

Nel Napoli dovrebbe esserci una sola novità rispetto alla gara precedente. Confermato il 3-4-2-1 con Alex Meret tra i pali. In difesa dovrebbe tornare titolare Giovanni Di Lorenzo, che prenderà il posto di Beukema nella linea a tre completata da Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Sulle corsie esterne è previsto il ritorno di Matteo Politano dopo la squalifica, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Leonardo Spinazzola e Gutierrez, con il primo favorito. In mezzo al campo spazio a Stanislav Lobotka e Scott McTominay, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Alisson Santos ed Eljif Elmas alle spalle di Rasmus Hojlund.

Per quanto riguarda l’Udinese, il tecnico Kosta Runjaic dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Davanti a Okoye agiranno Solet, Kristensen e Kabasele, mentre a centrocampo spazio a Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta e Arizala. In attacco prevista la coppia formata da Buksa e Davis.

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson, Hojlund. All. Conte.

UDINESE (3-5-2) - Okoye, Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic.