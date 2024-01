Napoli-Verona: divieto di vendita biglietti ai tifosi gialloblu

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona per l'incontro di Serie A tra Napoli e Hellas Verona

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona per l'incontro di Serie A tra Napoli e Hellas Verona, previsto per domenica 4 febbraio presso allo Stadio Diego Armando Maradona. Tale decisione, presa in accordo con la Questura di Napoli, si basa sulle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. In particolare, il Comitato ha evidenziato, con una determina del 25 gennaio scorso, l'accesa rivalità tra le tifoserie delle due squadre, che in passato ha portato a gravi incidenti.

È da notare che un analogo provvedimento non era stato adottato prima dell'incontro di andata, durante il quale ultras napoletani avevano causato disordini nella zona della Fiera e successivamente sotto lo stadio Bentegodi. In quell'occasione, erano stati lanciati un fumogeno e una bomba carta in mezzo al mercato affollato di persone.