Napoli-Verona, le probabili formazioni di Tmw: Bereszynski, Demme e Zerbin dal 1'

Luciano Spalletti si affida al turnover in vista della sfida all’Hellas.

Come arriva il Napoli

Luciano Spalletti si affida al turnover in vista della sfida all’Hellas. Il tecnico apre alle rotazioni per preservare alcuni dei titolari per la sfida al Milan in Champions. La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Osimhen, mentre mancherà lo squalificato Lobotka. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Bereszynski, Ostigard, Kim (squalificato in Champions come Anguissa) e Olivera. In mediana Demme in cabina di regia, con Anguissa ed Elmas Tridente offensivo con Politano ed Zerbin esterni e Raspadori punta centrale.

Come arriva l'Hellas Verona

Marco Zaffaroni non avrà a disposizione Giangiacomo Magnani e Miguel Veloso, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. Scelte pressoché obbligate, dunque, in difesa: il perno centrale sarà Hien, ai suoi lati dovrebbero agire Dawidowicz e Ceccherini. Ancora ai box Lazovic, alle prese con un problema muscolare: a sinistra giocherà Depaoli (anche Doig dà forfait per un trauma distorsivo al piede sinistro), a destra conferma scontata per Faraoni. Dopo la parentesi da trequartista con il Sassuolo, Duda dovrebbe riarretrare in cabina di comando al fianco di Tamèze per fare spazio sulla trequarti a Ngonge. Casting aperto per le altre due maglie: Lasagna può essere riproposto nel ruolo di sottopunta, ma attenzione a Verdi, Gaich e Djuric si contendono lo slot da terminale offensivo.