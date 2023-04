Napoli-Verona, Maradona quasi tutto azzurro: il dato sui biglietti del Settore Ospiti

Ci saranno pochissimi tifosi a seguito da Verona, per la sfida in programma oggi Maradona.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Ci saranno pochissimi tifosi a seguito da Verona, per la sfida in programma oggi Maradona. Per Napoli-Verona, match delle 18 valevole per la 30ª giornata di Serie A, si prevede un Maradona quasi tutto azzurro, infatti sono stati acquistati appena 181 biglietti del Settore Ospiti. A riportarlo è Hellaslive.it.