Napoli-Verona, un incontro cruciale a ridosso del calciomercato

Verso Napoli - Hellas Verona

Domenica 4 febbraio alle ore 15:00 è fissato il calcio d'inizio per Napoli-Verona, un incontro cruciale valido per la ventitreesima giornata di Serie A, che vede la squadra di Mazzarri favorita dagli esperti del settore delle scommesse sportive.

Gli azzurri faranno ritorno al Maradona dopo la vittoria al cardiopalma contro la Salernitana all'ultimo secondo, trovandosi di fronte una squadra che lotta strenuamente per evitare la retrocessione.

Una vittoria in questa partita potrebbe essere fondamentale per il Napoli, che attualmente ha bisogno di risultati positivi per agganciare l’Atalanta in zona Champions, soprattutto contro un Verona in crisi.



Le prestazioni degli azzurri

In questa stagione non si sta vedendo il Napoli che tutti ci aspettavamo, i partenopei dopo la vittoria del tricolore non hanno soddisfatto le aspettative e ora si ritrovano noni in classifica a meno 4 punti dalla zona Champions.

Dopo il cambio di panchina, si sono visti buoni spunti e una squadra propositiva, tanto ché Walter Mazzarri ha dichiarato di essere soddisfatto della propria squadra nel post-partita di Lazio-Napoli: “Sono molto soddisfatto, ho visto una squadra con la S maiuscola. Affrontavamo una Lazio forte, e avevamo tanti assenti: ragazzi che non giocavano da una vita oggi hanno risposto presente alla grande. Ho avuto la conferma di avere tanti uomini che giocano bene, da squadra. Si è visto quello che piace a me”.

Analizzando l’ultima partita contro la Lazio di Maurizio Sarri, si tratta di un Napoli poco propositivo che chiude il match con 0 tiri in porta, evento che non accadeva dal 1 aprile 2012 contro la Juventus. Sono troppi i goal subiti (25 in 21 partite) e nella norma quelli fatti (30), certo c’è anche da considerare l’assenza di Victor Osimhen e naturalmente il cambio panchina, ma sicuramente con una rosa le aspettative sono ben altre.

Situazione Osimhen

Il mercato invernale è ancora in corso, ma il Napoli si sta posizionando come principale protagonista con cinque importanti acquisti già conclusi. I dirigenti azzurri stanno continuando a lavorare per potenziare la rosa a disposizione di Mazzarri. Tuttavia, devono considerare non solo il presente, ma anche il futuro, poiché in estate perderanno sia Zielinski, destinato a sposare l'Inter, che Osimhen.

Il centravanti nigeriano lascerà l'Italia, e la sua clausola rescissoria supera i 100 milioni di euro, attirando l'interesse di club di prestigio come il Manchester United, il Chelsea e l'Arsenal. Inoltre, il PSG potrebbe rientrare nella corsa, specialmente considerando la possibile partenza di Mbappè, ormai prossimo alla firma con il Real Madrid a parametro zero.

I probabili sostituti

Quattro sono i nomi che De Laurentiis ha inserito nel suo taccuino per regalare ai tifosi del Napoli un nuovo bomber. In pole position al momento c'è Jonathan David, talentuoso attaccante canadese del Lille, già pronto per il salto in una grande squadra. Dopo l'exploit dell'anno scorso con ben 24 gol in campionato, al momento vanta 6 reti, costa circa cinquanta milioni.

Tuttavia, il Napoli sta esaminando anche altre opzioni. In Italia, ad esempio, c'è l'interesse per Zirkzee, il cui talento è emerso durante la sua esperienza a Bologna e che ora è oggetto di desiderio da parte di diverse squadre.

Non vanno sottovalutate neanche le candidature di Boniface, bomber di 23 anni che gioca nel super Bayer Leverkusen allenato da Xabi Alonso. Il suo contributo di 10 gol ha contribuito a portare la squadra in vetta alla Bundesliga.

Infine, la quarta opzione porta a Sesko, un talentuoso attaccante di soli 20 anni che gioca nel Lipsia. Sebbene abbia un futuro promettente, potrebbe risultare ancora un po' acerbo a questo punto della sua carriera. De Laurentiis sembra dunque essere impegnato nella ricerca del nuovo leader offensivo per il Napoli, esplorando diverse opzioni per rafforzare l'attacco della squadra.