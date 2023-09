Natan attende, il più esperto N’Dicka alla Roma può esordire grazie al ko di Mancini

Non è una sosta delle nazionali fortunata per la Roma, che ha perso per infortunio prima Lorenzo Pellegrini e poi Gianluca Mancini.

Non è una sosta delle nazionali fortunata per la Roma, che ha perso per infortunio prima Lorenzo Pellegrini e poi Gianluca Mancini. Il primo è già tornato da giorni a Trigoria per un problema ai flessori, mentre il secondo si è infortunato nel corso del match contro la Macedonia del Nord. Per il difensore si tratta di affaticamento muscolare all'adduttore della coscia destra e il forfait per la gara contro l’Empoli è quasi certo.

L’infortunio di Mancini potrebbe quindi portare all’esordio di Evan Ndicka. Il centrale ivoriano, così come Natan del Napoli, non ha ancora giocato un minuto in questo inizio di stagione con la maglia della Roma pur avendo esperienza anche in Champions, ma presto potrebbe arrivare il suo momento. Anche se probabilmente solo per un infortunio del compagno.