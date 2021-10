Nations League, l'Italia perde dopo 1122 giorni: la Spagna vince 2-1 e vola in finale

A San Siro l'Italia di Mancini perde dopo oltre 3 anni l'ibattibilità, durata 37 gare, sconditta 2-1 dalla Spagna nella semifinale di Nations League. A decidere il match è la doppietta di Ferran Torres nel primo tempo, a nulla serve la rete di Pellegrini nella ripresa. La nazionale spagnola passa in vantaggio al 17': Oyarzabal va via sulla fascia sinistra e crossa verso il centro dell'area, dove Bastoni non riesce ad arrivare sul pallone mentre Torres è abile a superare Donnarumma con un tocco sotto misura. L'Italia prova a reagire e va vicinissima al pareggio per due volte. Prima Bernardeschi colpisce il palo con una conclusione ravvicinata, poi Insigne si divora un gol davanti alla porta allargando troppo il piatto destro. Al 42' gli Azzurri di Mancini restano in dieci: espulso Bonucci per doppio giallo dopo il fallo su Busquets. Nel recupero del primo tempo la Spagna raddoppia ancora con Ferran Torres, che sul cross morbido di Oyarzabal è lesto nel superare Donnarumma. Nella ripresa la Nazionale accorcia le distanze all'82' Chiesa approfitta di un errato disimpegno della retroguardia iberica e si invola verso l'area, servizio a Pellegrini per il più facile dei tap in.