Nations League, la Croazia batte l’Olanda ai supplementari e vola in finale!

A Rotterdam la Croazia batte 4-2 l'Olanda dopo i tempi supplementari e conquista la finale di Nations League, dove troverà la vincente di Spagna-Italia. L'Olanda la sblocca al 34': bella giocata di Aké, controllo e tiro a incrociare di Malen. Kramaric dal dischetto non sbaglia e batte Biljow con un tocco sotto al centro della porta. Poi, poco dopo, Ivanusec ingaggia un duello rusticano con Dumfries che sembra concludersi con uno stallo, ma poi il tracciante di destro finisce sui piedi di Pasalic, bravo a isolarsi da Aké e van Dijk e firmare il 2-1 finale. Aké cerca di cambiare le carte in tavola con il sinistro, ma Livakovic è sulla traiettoria. Anche qui l'errore è quello di arretrare troppo, sperando che la notte passi. Così nell'ennesima mischia in area la palla finisce sul piede di Noa Lang: il destro al volo finisce sotto la traversa, condannando la Croazia ai supplementari.

Nei supplementari la manovra ritorna a essere fluida, a tornare da una parte e dall'altra, fino al minuto novantotto, quando Modric suggerisce per Petkovic, che non gliela ridà preferendo l'azione personale. Saetta dalla distanza in buca d'angolo, per il 2-3. Nel secondo tempo supplementare prima Pasalic spedisce un'occasione sulla traversa. Poi Malacia livella al suolo Petkovic: dal dischetto Modric segna il 2-4 definitivo. La Croazia si giocherà un'altra finale, dopo quella del Mondiale, per vincere il primo trofeo della propria storia.