Nations League, nel gruppo dell'Italia pareggio tra Bosnia e Olanda

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - E' finita 0-0 a Zenica la partita di Nations League tra Bosnia Erzegovina e Olanda, valida per la terza giornata del gruppo 1, quello degli azzurri. L'Olanda sale a 4 punti in classifica, al pari dell'Italia che gioca stasera in Polonia, mentre la Bosnia è a quota 2. Negli altri due incontri disputati, nel gruppo 2 l'Inghilterra ha sconfitto 2-1 il Belgio, mentre nel gruppo 3 la Croazia ha sconfitto la Svezia con lo stesso punteggio. A Wembley ha aperto le marcature Lukaku su rigore, ma gli inglesi hanno rimontato con Rashford, sempre su rigore, con Mount nella ripresa. (ANSA).