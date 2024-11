Ufficiale Nations League, sorteggiati gli spareggi: le sfide di Kvara, Lobo, Rrahmani e scozzesi

vedi letture

Oltre ai quarti di finale della Lega A (l'Italia di Luciano Spalletti affronterà la Germania), che porteranno alla designazione delle quattro squadre che disputeranno la Final Four decisiva, si sono svolti oggi anche i sorteggi per gli spareggi che determineranno le nazionali partecipanti alle quattro Leghe nella prossima edizione della competizione. Le teste di serie disputeranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa.

Lega A/B (chi vince giocherà in Lega A, chi perde in Lega B)

Turchia - Ungheria

Ucraina - Belgio

Austria - Serbia

Grecia - Scozia

Teste di serie (squadre arrivate al 3° posto in Lega A): Scozia, Belgio, Ungheria e Serbia

Non teste di serie (squadre arrivate al 2° posto in Lega B): Turchia, Austria, Grecia e Ucraina

Lega B/C (chi vince giocherà in Lega B, chi perde in Lega C)

Kosovo - Islanda

Bulgaria - Repubblica d'Irlanda

Armenia - Georgia

Slovacchia - Slovenia

Teste di serie (squadre arrivate al 3° posto in Lega B): Georgia, Irlanda, Slovenia e Islanda

Non teste di serie (squadre arrivate al 2° posto in Lega C): Armenia, Bulgaria, Kosovo e Slovacchia

Lega C/D (chi vince giocherà in Lega C, chi perde in Lega D)

Gibilterra - Lettonia

Malta - Lussemburgo

Teste di serie (le due migliori squadre quarte classificate della Lega C): Lettonia e Lussemburgo

Non teste di serie (squadre arrivate al 2° posto in Lega D): Gibilterra e Malta

I play-off della Lega B/C e i play-off della Lega A/B si svolgeranno giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. I play-off della Lega C/D si svolgeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2026.