Ndombele nei guai per colpa di... un hamburger: fuori rosa al Galatasaray!

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Tanguy Ndombele al Galatasaray. L'ex centrocampista del Napoli ha raccolto 7 presenze finora ma solo una da titolare e le restanti solo scampoli di gara mai oltre il quarto d'ora a partita.

Si registrano già frizioni tra il giocatore e il tecnico Okan Buruk. Ndombele si è presentato a Istanbul in sovrappeso di sei kili ed è stato imposto al giocatore un regime di dieta. Tuttavia è emerso come dopo la partita di Champions League contro il Bayern Monaco ci sia stata una lite con l'allenatore proprio a causa del cibo: Ndombele, già non propriamente al top, al rientro in hotel avrebbe ordinato un hamburger, venendo colto in flagrante da Okan. Il giocatore pertanto è stato messo fuori rosa fino a che non ritroverà una forma fisica accettabile. Ancora di proprietà del Tottenham, non è escluso che Ndombele torni alla base a gennaio.