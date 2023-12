Nessun progresso e niente auto-critica: con Mazzarri la crisi del Napoli sta peggiorando

Il Napoli sembra tornato pericolosamente all'arrivo di Mazzarri dopo il ko di Empoli, vanificando i progressi che si erano visti dopo Braga e Cagliari

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

Chi si aspettava una reazione dopo la figuraccia interna col Frosinone è rimasto deluso. Il Napoli sembra tornato pericolosamente all'arrivo di Mazzarri dopo il ko di Empoli, vanificando i progressi che si erano visti dopo Braga e Cagliari, con un bilancio che diventa preoccupante: in 8 gare appena 3 vittorie e ben 5 sconfitte, uscendo già dalla Coppa Italia e con la zona quarto posto che si allontana turno dopo turno. La squadra continua ad apparire sempre più fragile, cedendo di schianto sistematicamente al primo episodio avverso ed a Roma non va oltre un possesso sterile, soffrendo la gara fisica e difensiva preparata da Mourinho fino a perdere totalmente i nervi con le espulsioni di Politano e Osimhen che peseranno anche nella gara delicatissima col Monza.

Non accettare la situazione

A fronte di un gioco che è la copia sbiadita di quello della scorsa stagione, il Napoli sembra non voler fare i conti con la realtà e non mentalizzarsi in ottica corsa al 4° posto. La squadra di Mazzarri nelle fasi cruciali diventa frenetica, tenta la giocata risultando stucchevole e finisce per allungarsi e compromettere ulteriormente risultati e classifica. Dopo gli errori di Di Lorenzo sui primi 3 gol del Frosinone, a Roma la reazione folle di Politano rende l'idea di chi non accetta una gara che sembrava avviarsi verso lo 0-0 e fornisce un assist ad una rivale diretta.

Mazzarri, niente autocritica

Per il tecnico del Napoli nel post non c'è nessuna volontà di fare una ramanzina a Politano ("Gli è stata tirata la maglia per un quarto d’ora. Espulsione esagerata? Non parlo degli arbitri") e tutto sommato neanche alla squadra: "Non siamo stati concreti, ma a parte l'occasione di Belotti ha fatto molto di più il Napoli". Il problema? Secondo Mazzarri la condizione dei singoli: "Tornano da infortuni lunghi e si gioca ogni tre giorni, non è facile, poi devi farli giocare anche non al top per recuperarli. Ma 11 contro 11 e pure in 10 abbiamo fatto più della Roma, ma senza finalizzare". Non proprio un dettaglio.