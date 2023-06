Nessuno come Di Lorenzo: due statistiche premiano il capitano del Napoli

Giovanni Di Lorenzo è lo stakanovista azzurro. Il capitano del Napoli è stato il giocatore più impiegato da Spalletti

Fonte: sscnapoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo è lo stakanovista azzurro. Il capitano del Napoli è stato il giocatore più impiegato da Spalletti nel campionato 2022/23: ben 3257 i minuti giocati.

La sua splendida stagione è stata coronata anche da 3 gol e 3 assist in campionato: primato in Serie A quest'anno per quel che riguarda il ruolo di terzino destro.

Giovanni Di Lorenzo è stato, inoltre, l’unico difensore del campionato con almeno 45 occasioni create su azione e almeno 10 tiri nello specchio.