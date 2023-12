Nessuno come Maradona: una sua maglia vale più di 6 di Messi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Maradona è meglio 'e Messi". Viene da pensarlo, se qualcuno avesse dei dubbi, dopo che sei maglie n.10 dell'Argentina che la Pulce ha indossato in partita ai Mondiali vinti in Qatar sono state acquistate in blocco, da un anonimo compratore, che si è aggiudicato per 6,1 milioni di sterline (circa 7.1 milioni di euro) l'asta svoltasi a cura di Sotheby's. Ma la stessa casa d'aste aveva battuto, a maggio del 2022, la maglia n.10 (quindi una singola casacca) che Diego Maradona aveva indossato nella celebre partita della 'Mano de Dios'', Argentina-Inghilterra dei Mondiali del 1986, per 7,1 milioni di sterline, cifra che un anno e mezzo fa equivaleva a 8,6 milioni di euro. La preziosa 'reliquia' era stata messa a disposizione per la vendita dall'ex nazionale inglese Steve Hodge, che l'aveva scambiata con il 'Pibe de Oro' a fine partita.

Nel caso delle maglie di Messi Sotheby's, che verifica sempre con estrema pignoleria la provenienza e l'autenticità dei vari cimeli, ha precisato che erano quelle che il capitano dell'Albiceleste ha utilizzato in Qatar nei primi tempi di due partite della fase a gironi, e di quelle degli ottavi, quarti, semifinale e finale. L'unica che mancava è quella di Argentina-Australia perché il centrocampista dei 'Socceroos' Cammy Devlin, che l'ha scambiata con Messi al termine dei primi 45' della sfida tra le loro nazionali, ha rifiutato di metterla a disposizione. E questo nonostante l'asta dedicata all'otto volte Pallone d'Oro avesse anche fini benefici: infatti parte del ricavato andrà all'ospedale pediatrico Sant Joan de Deu di Barcellona che a suo tempo si occupò anche del Messi pre-adolescente e al quale il fuoriclasse argentino è rimasto molto legato.

Ma nessuno è stato come Maradona, e allora una sola maglia mondiale del 'Pibe vale più delle 6 di Messi: i numeri non mentono. Anche se chi potrebbe far notare che il recordman assoluto non è un calciatore: sempre da Sotheby's, nel 2022 una delle canotte da gioco (quella rossa) indossate dalla leggenda del basket Michael Jordan, durante la sua ultima stagione, 1997-'98, con i Chicago Bulls è stata venduta all'asta per 10,1 milioni di dollari, pari a 9,2 milioni d euro. Come dire che 'Air' vola più in alto di tutti. (ANSA).