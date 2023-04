Al 43' il Milan passa in vantaggio con Giroud

Al 43' il Milan passa in vantaggio con Giroud! Ndombele perde palla al limite dell'area avversaria e il Milan riparte a grandissima velocità con Leao che salta Di Lorenzo, Rrahmani e apparecchia in area per Giroud: tap-in facile facile del francese.