"Nessuno ha tradito Sarri!": il retroscena di Martusciello sulle dimissioni

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Quando si vince come siamo arrivati a questa partita un po' di liberazione c'è. I ragazzi non lo fanno apposta a perdere le partite, hanno delle difficoltà in una piazza complicata e anche oggi nel primo tempo eravamo in difficoltà emotiva. Erano contenti di aver vinto la partita, ma devono risalire la classifica. Era una partita complicata per come ci sono arrivati e hanno gioito di questo successo": così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore della Lazio, Giovanni Martusciello.

"Ci sono state tante situazioni che ci hanno portato a fare meno dell'anno scorso - ha aggiunto - Nella passata stagione siamo usciti dall'Europa e lì c'è stato il salto che ci ha fatto arrivare al secondo posto. Le annate non sono tutte uguali". Sulle parole di Lotito, che ha parlato di 'tradimento', Martusciello nega con forza una simile possibilità: "Sono da tanti anni nel calcio, questo gruppo qui è impensabile possa fare una roba del genere, non appartiene al dna di questi ragazzi. Vi assicuro che non è così, sono professionisti esemplari, solo che alcune volte non riescono a dare il 100% ma tradimento è una parola forte. Ci sono stato due anni a contatto e non ho mai avuto questa sensazione. Sarri? Non si è dimesso perché aveva paura di allenare la Lazio, ma per tentare una reazione". (ANSA).