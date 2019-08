Neymar ed abusi sessuali, caso archiviato ma il pm specifica: "Non è assolto!"

(ANSA) - SAN PAOLO, 09 AGO - La giustizia brasiliana ha archiviato le indagini contro il giocatore Neymar avviate dopo la denuncia di abuso sessuale presentata dalla modella Najla Trinidade. La giudice Ana Paula Vieira de Moraes, del Forum sulla violenza domestica, familiare e contro la donna, ha sospeso il procedimento accettando le richieste della procura di San Paolo, secondo cui non esistono indizi che permettano di stabilire che il delitto sia effettivamente avvenuto. "Abbiamo deciso di archiviare il fascicolo del processo per non avere prove sufficienti, ma ciò non significa l'assoluzione (di Neymar) poiché esiste la possibilità di riaprire la causa", ha spiegata Flavia Merlini, una delle pm che ha seguito il caso.