Ngonge, che talento: solo Kvara e Soulè più giovani di lui già in doppia cifra in Serie A

Cyril Ngonge è il grande ex di questa sfida: il classe 2000 - 34 gare e 11 reti con l’Hellas Verona in Serie A (spareggio incluso) prima di trasferirsi al Napoli a gennaio - è il terzo giocatore più giovane ad essere andato in doppia cifra di reti nel massimo torneo da inizio 2023 (11); come riporta Opta, solo Matias Soulè (10 reti - classe 2003) e il compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia hanno un'età inferiore (11 gol - 2001).