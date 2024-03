Ngonge e Calzona, presto sarà feeling: la previsione sull'ex Verona

Calzona non ha mai avuto a disposizione Cyril Ngonge

Calzona non ha mai avuto a disposizione Cyril Ngonge. Da quando è arrivato il nuovo allenatore del Napoli non c'è mai stata la possibilità di vedere all'opera l'ex Verona, ko prima dell'andata degli ottavi di finale contro il Barcellona. Ma Ngonge si appresta ad essere determinante per il Napoli in questa e nelle prossime stagioni, ha già segnato due gol (uno per la Lega è autogol) e darà una grossa mano in attacco agli azzurri per il raggiungimento di un posto in Champions League.