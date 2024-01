Ngonge show: nel 2023 ha fatto più gol, dribbling e tiri di tutti a Verona

TuttoNapoli.net

Il sito Opta propone una statistica interessante relativa a Cyril Ngonge, nuovo acquisto del Napoli: "Dal suo esordio in Serie A (30/01/2023), Cyril Ngonge è stato il giocatore del Verona che ha segnato più gol in campionato (11 in 34 gare), che ha partecipato a più reti (14), che ha effettuato più tiri (71) e che ha completato più dribbling (42). Trasferimento".