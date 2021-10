Niente assicurazione e pedaggi: pioggia di multe a ultrà dietro il pullman del Napoli

Pioggia di multe agli ultrà del Napoli che prima di Napoli-Torino avevano accompagnato il pullman della squadra allo stadio Maradona. Come riporta l'edizione online de Il Mattino, gli agenti della polizia stradale hanno controllato attraverso le telecamere e individuato i tifosi colpevoli di varie infrazioni del Codice della strada come la mancata copertura assicurativa, la revisione periodica dei veicoli e l'omesso pagamento del pedaggio autostradale. Ulteriori indagini sono in corso da parte della polizia per individare anche i tanti che hanno coperto la targa transitando sulle corsie Telepass.