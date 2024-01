Nigeria, incredibile Osimhen: ancora non si è presentato nel ritiro della nazionale

La prima gara delle Super Eagles nigeriane è in programma per domenica 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale.

Victor Osimhen non è si è ancora presentato nel ritiro della Nigeria, che si appresta a fare l'esordio in Coppa d'Africa. La prima gara delle Super Eagles nigeriane è in programma per domenica 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale.

Il ritiro della nazionale nigeriana è iniziato stasera ad Abu Dhabi, a comunicarlo è la stessa federazione. Nell'elenco dei calciatori presenti in ritiro non viene menzionato il centravanti del Napoli, partito per Lagos già a fine dicembre per festeggiare il suo compleanno a casa prima di ricongiungersi ai compagni di nazionale. Osimhen, dopo le apparizioni dei giorni scorsi tra i locali e le chiese del quartiere, non si è ancora fatto vedere sul campo di allenamento.