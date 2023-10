Nigeria vincente anche senza Osimhen: 3-2 in amichevole al Mozambico

Senza Osimhen, la Nigeria batte in amichevole il Mozambico: 3-2 il risultato finale con le reti di Moffi, Onyeka e Simon per le Super Eagles.

Senza Osimhen, la Nigeria batte in amichevole il Mozambico: 3-2 il risultato finale con le reti di Moffi, Onyeka e Simon per le Super Eagles. Un solo "italiano" in campo, l'atalantino Ademola Lookman entrato nell'ultimo quarto d'ora della partita. Solo panchina invece per Ebuehi.