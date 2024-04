Non c’è speranza per chi ha dato colpe a Meret contro l’Atalanta

Fonte: Di Arturo Minervini

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret, per più di qualcuno a Napoli la colpa è sempre di Alex Meret. Contro l’Atalanta il portiere è stato il migliore degli azzurri, salvando la squadra da una disfatta ancor più clamoroso rispetto al già pesantissimo 0-3 subito al Maradona.

L’estremo difensore è stato autore di interventi importantissimi, come la doppia uscita sul finire del primo tempo che aveva evitato a Pasalic di raddoppiare. Diversi altri interventi ed uscite decise hanno evitato l’ulteriore tracollo, eppure per alcuni Meret aveva delle responsabilità nelle reti subite. Se non è questo pregiudizio questo…