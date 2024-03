Non è anno per i De Laurentiis: rigore sbagliato, traversa e poi il Bari perde con la Samp nel finale

Fischia il San Nicola: Bari contestato per la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite dopo il ko casalingo contro la Sampdoria.

Fischia il San Nicola: Bari contestato per la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite dopo il ko casalingo contro la Sampdoria. E' un anno davvero difficile per la famiglia De Laurentiis dopo il trionfo del Napoli dell'anno scorso e la promozione in A sfiorata dai pugliesi.

Nella sfida di oggi valevole per la trentesima giornata di Serie B il Bari ha perso 1-0 contro la Sampdoria dopo una rete siglata da Kasami all'87'. Gara davvero sfortunata per i galletti, che in due occasioni hanno sfiorato il gol del possibile 1-0. Al 72' la squadra di Iachini ha sbagliato il rigore del possibile vantaggio, con Stankovic che ha parato il tiro di Sibilli. All'84' la traversa di Puskas ha negato la gioia ai pugliesi 3' minuti prima del gol vittoria doriano. Con questa sconfitta il Bari sprofonda in classifica a soli due punti dalla zona play-out.