Non solo Di Bello e Marchetti: il designatore Rocchi fermerà anche l'arbitro di Inter-Genoa

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Fine settimana di campionato piuttosto nero per la categoria arbitrale. Dopo le topiche di Di Bello in Lazio-Milan e di Marchetti in Torino-Fiorentina, anche ieri sera nel posticipo fra Inter e Genoa ci sono stati episodi particolarmente controversi con al centro l'operato di Ayroldi. E così, il designatore Rocchi prenderà una serie di provvedimenti che ricadranno sui tre fischietti in questione.

Secondo Sky Sport infatti il designatore, dopo il rigore concesso all'Inter per il contatto Frendrup-Barella e l'ammonizione errata a Laurato Martinez, fermerà anche Ayroldi, dopo aver già deciso di dare una pausa ai due colleghi precedentemente citati.

L'episodio incriminato

Succede tutto nel primo tempo, con l'Inter già avanti 1-0: Barella entra in area, calcia e poi viene steso da Frendrup. Ayroldi non ha dubbi e indica subito il rigore con tanto di labiale "non può entrare così". Dopo un lungo controllo all'on field review, il direttore di gara conferma la decisione che poi porterà al 2-0 nerazzurro firmato da Alexis Sanchez. Fin da subito sono sorti dubbi in merito alla decisione, con le immagini successive che hanno certificato come Frendrup tocchi comunque il pallone già calciato da Barella prima di colpire le gambe del giocatore dell'Inter. E a prescindere, con l'assegnazione del rigore, non viene compresa la mancata ammonizione (sarebbe stata la seconda, con conseguente cartellino rosso) al giocatore del Grifone.