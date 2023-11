Non solo la vittoria: c'è un altro dato preoccupante al Maradona

Non solo la vittoria che in casa non viene da sei settimane. C’è un altro dato su cui il Napoli deve lavorare

Non solo la vittoria che in casa non viene da sei settimane. C’è un altro dato su cui il Napoli deve lavorare, sempre allo stadio 'Maradona'. Dove l’unico clean sheet è stato alla seconda giornata di campionato contro il Sassuolo: un 2-0 firmato Osimhen e Di Lorenzo. Poi, in casa, il Napoli tra Serie A e Champions ha sempre subito almeno un gol. Dodici in 7 partite, per l’esattezza. Non pochi, per questo serve lavorare per fare meglio. Lo riporta la redazione di Sky Sport.