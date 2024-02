Non solo Sinatti e Bonomi: confermato Grava, è nello staff di Calzona

Oltre a Bonomi e Sinatti, è confermata anche la presenza di Grava all'interno dello staff di Francesco Calzona

E' confermata anche la presenza di Gianluca Grava all'interno dello staff di Francesco Calzona. L'ex difensore azzurro, poi responsabile del settore giovanile, era diventato collaboratore tecnico con Mazzarri e rimarrà nello staff anche con Calzona. Grava è regolarmente in campo per la seduta odierna degli azzurri in vista della gara contro il Barcellona.