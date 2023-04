Nota SSC Napoli: "Condanniamo contestazione di alcuni giornalisti agli arbitri in mixed"

Sui social è divenuto virale un video in cui si sentono alcuni giornalisti napoletani in mixed zone contestare l'operato dell'arbitro Kovacs

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sui social è divenuto virale un video in cui si sentono alcuni giornalisti napoletani in mixed zone contestare l'operato dell'arbitro Kovacs, prendendo di mira anche il responsabile UEFA Roberto Rosetti. Il club azzurro condanna l'accaduto: "La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli".