Ufficiale Novità tornei Uefa: fissato tetto ai prezzi dei settori ospiti e scenderanno nel 2025

(ANSA) - ROMA, 02 SET - A partire da questa stagione calcistica 2024/'25, il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi che seguono le loro squadre in trasferta nella Coppe, sarà di 60 euro in Champions League, 40 euro in Europa League e 20 euro in Conference League. Lo ha annunciato l'Uefa precisando che questi saranno "ulteriormente ridotti nella stagione 2025/'26 a un prezzo massimo di 50 euro in Champions League, 35 euro in Europa League e ancora 20 euro in Conference League". (ANSA).