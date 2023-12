Numeri disastrosi al Maradona: solo l’Empoli ha perso più del Napoli in casa

Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A, con un pareggio e quattro sconfitte a completare il bilancio

Per il Napoli domani la missione sarà tornare alla vittoria e riconquistare il Maradona dove il rendimento è addirittura da lotta salvezza. Il Napoli infatti ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A, con un pareggio e quattro sconfitte a completare il bilancio. Da inizio settembre in avanti, solo l’Empoli ha perso più gare interne (cinque) rispetto ai partenopei nella competizione. A riportare il dato statistico è Opta.

Del rendimento interno ne ha parlato anche Mazzarri in conferenza stampa in diversi passaggi: "Intanto voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, sono contento che ci daranno una mano in un momento difficile. Li ringrazio già da ora. Rendimento interno piange? Quando stiamo bene imponiamo il gioco a tutti, ma bisogna stare attenti a non prendere contropiedi mentre si attacca. Tante partite siamo stati più corti, abbiamo preso meno contropiedi, meno errori difensivi, ma ogni tanto si fa un errore e si prende gol subito. Dobbiamo fare il nostro gioco, ma funzionale al risultato".