Numeri disastrosi per la Salernitana: 0 vittorie, il successo manca da 11 turni

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Numeri molto negativi per la Salernitana. La squadra granata non ha vinto nessuna delle cinque gare casalinghe in questa Serie A (3N, 2P), subendo una media di 2.2 reti a partita (11 in totale) ed allargando il discorso non ha vinto nessuna delle ultime 11 gare di campionato e senza una vittoria contro il Napoli stabilirebbe il suo record negativo di partite consecutive senza successi in Serie A (11 anche tra gennaio e aprile 2022).